Montagshandel in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels fester

Der SLI behält sein positives Vorzeichen auch am Montag.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,09 Prozent höher bei 2 121,73 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,100 Prozent auf 2 117,71 Punkte an der Kurstafel, nach 2 119,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 122,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 117,10 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, den Wert von 2 143,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 011,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 082,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,36 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Adecco SA (+ 2,56 Prozent auf 23,20 CHF), Richemont (+ 1,50 Prozent auf 151,80 CHF), Lindt (+ 1,08 Prozent auf 11 180,00 CHF), Nestlé (+ 0,99 Prozent auf 74,16 CHF) und Straumann (+ 0,97 Prozent auf 94,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen VAT (-2,65 Prozent auf 487,90 CHF), Julius Bär (-2,01 Prozent auf 63,32 CHF), UBS (-1,07 Prozent auf 36,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,02 Prozent auf 65,98 CHF) und Temenos (-0,88 Prozent auf 67,75 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 256 225 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 304,679 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Adecco SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

