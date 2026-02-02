Straumann Aktie

Index-Performance 02.02.2026 09:29:39

Montagshandel in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels fester

Montagshandel in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels fester

Der SLI behält sein positives Vorzeichen auch am Montag.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,09 Prozent höher bei 2 121,73 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,100 Prozent auf 2 117,71 Punkte an der Kurstafel, nach 2 119,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 122,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 117,10 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, den Wert von 2 143,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 011,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 082,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,36 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Adecco SA (+ 2,56 Prozent auf 23,20 CHF), Richemont (+ 1,50 Prozent auf 151,80 CHF), Lindt (+ 1,08 Prozent auf 11 180,00 CHF), Nestlé (+ 0,99 Prozent auf 74,16 CHF) und Straumann (+ 0,97 Prozent auf 94,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen VAT (-2,65 Prozent auf 487,90 CHF), Julius Bär (-2,01 Prozent auf 63,32 CHF), UBS (-1,07 Prozent auf 36,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,02 Prozent auf 65,98 CHF) und Temenos (-0,88 Prozent auf 67,75 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 256 225 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 304,679 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Adecco SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu VAT

Analysen zu Straumann Holding AG

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 71,96 -1,05% ABB (Asea Brown Boveri)
Adecco SA 25,08 2,12% Adecco SA
Julius Bär 69,50 -1,42% Julius Bär
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 12 190,00 0,74% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Nestlé SA (Nestle) 80,81 1,14% Nestlé SA (Nestle)
Richemont 165,20 1,32% Richemont
Roche AG (Genussschein) 348,70 -0,57% Roche AG (Genussschein)
Straumann Holding AG 102,45 1,29% Straumann Holding AG
Temenos AG 73,75 -0,94% Temenos AG
UBS 39,34 -1,01% UBS
VAT 531,00 -2,82% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 606,00 1,07% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 122,48 0,13%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt geht es zu Monatsbeginn abwärts. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

