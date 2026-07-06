VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|SLI-Entwicklung
|
06.07.2026 09:28:54
Montagshandel in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen
Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,25 Prozent fester bei 2 319,03 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,105 Prozent höher bei 2 315,62 Punkten in den Handel, nach 2 313,18 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 319,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 314,73 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 2 136,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 067,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bewegte sich der SLI bei 1 965,09 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,81 Prozent nach oben. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 319,41 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
SLI-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Lonza (+ 2,02 Prozent auf 585,80 CHF), Swiss Life (+ 1,81 Prozent auf 920,80 CHF), Sonova (+ 1,38 Prozent auf 206,40 CHF), Julius Bär (+ 0,96 Prozent auf 73,70 CHF) und Swiss Re (+ 0,89 Prozent auf 130,85 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil VAT (-2,34 Prozent auf 692,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,29 Prozent auf 85,38 CHF), Swisscom (-0,65 Prozent auf 609,00 CHF), Sika (-0,40 Prozent auf 173,95 CHF) und Geberit (-0,26 Prozent auf 542,60 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 130 625 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 294,519 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus
Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu VAT
|
10:03
|SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:28
|Montagshandel in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.07.26
|Zuversicht in Zürich: SLI verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
03.07.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
03.07.26
|Handel in Zürich: SLI mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.07.26
|HCD and VAT Deepen Partnership as Davos Arena Becomes the VAT Arena (EQS Group)
|
03.07.26
|Vertiefte Partnerschaft zwischen HCD und VAT – der HCD spielt künftig in der VAT Arena (EQS Group)
|
03.07.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu VAT
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|92,62
|-2,13%
|Galderma
|194,00
|-0,51%
|Geberit AG (N)
|590,00
|-0,14%
|Julius Bär
|80,26
|1,39%
|Lonza AG (N)
|636,80
|2,12%
|Partners Group AG
|736,40
|-0,05%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|367,00
|-0,76%
|Sika AG
|189,55
|-0,32%
|Sonova AG
|225,90
|2,26%
|Swiss Life AG (N)
|1 001,00
|1,67%
|Swiss Re AG
|142,05
|0,57%
|Swisscom AG
|661,50
|-0,75%
|UBS
|44,86
|0,61%
|VAT
|739,20
|-3,95%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 315,96
|0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse machen sich bemerkbar: ATX gibt nach -- DAX schleicht auf neue Rekordmarken -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Beim DAX sind überschaubare Gewinne und neue Rekorde zu sehen. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.