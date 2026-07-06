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SLI-Entwicklung 06.07.2026 09:28:54

Montagshandel in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Montagshandel in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Der SLI bleibt auch am Montag im Aufwärtstrend.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,25 Prozent fester bei 2 319,03 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,105 Prozent höher bei 2 315,62 Punkten in den Handel, nach 2 313,18 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 319,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 314,73 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 2 136,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 067,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bewegte sich der SLI bei 1 965,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,81 Prozent nach oben. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 319,41 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Lonza (+ 2,02 Prozent auf 585,80 CHF), Swiss Life (+ 1,81 Prozent auf 920,80 CHF), Sonova (+ 1,38 Prozent auf 206,40 CHF), Julius Bär (+ 0,96 Prozent auf 73,70 CHF) und Swiss Re (+ 0,89 Prozent auf 130,85 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil VAT (-2,34 Prozent auf 692,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,29 Prozent auf 85,38 CHF), Swisscom (-0,65 Prozent auf 609,00 CHF), Sika (-0,40 Prozent auf 173,95 CHF) und Geberit (-0,26 Prozent auf 542,60 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 130 625 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 294,519 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Julius Bär 80,26 1,39% Julius Bär
Lonza AG (N) 636,80 2,12% Lonza AG (N)
Partners Group AG 736,40 -0,05% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 367,00 -0,76% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 189,55 -0,32% Sika AG
Sonova AG 225,90 2,26% Sonova AG
Swiss Life AG (N) 1 001,00 1,67% Swiss Life AG (N)
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