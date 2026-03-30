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Index-Performance 30.03.2026 12:27:07

Montagshandel in Zürich: SMI am Montagmittag in Grün

Montagshandel in Zürich: SMI am Montagmittag in Grün

Das macht der SMI am Montag.

Der SMI springt im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,06 Prozent auf 12 577,58 Punkte an. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,482 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,225 Prozent schwächer bei 12 541,98 Punkten in den Handel, nach 12 570,26 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 12 634,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 539,47 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der SMI bei 14 014,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, lag der SMI-Kurs bei 13 267,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der SMI mit 12 840,43 Punkten berechnet.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,06 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Nestlé (+ 1,23 Prozent auf 77,31 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,05 Prozent auf 173,20 CHF), Logitech (+ 0,72 Prozent auf 72,50 CHF), Swiss Re (+ 0,62 Prozent auf 129,35 CHF) und Givaudan (+ 0,49 Prozent auf 2 666,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Richemont (-1,16 Prozent auf 136,45 CHF), UBS (-1,06 Prozent auf 29,07 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,63 Prozent auf 62,74 CHF), Amrize (-0,53 Prozent auf 43,06 CHF) und Alcon (-0,37 Prozent auf 58,84 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 664 414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 270,486 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,93 erwartet. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Kühne + Nagel International AG (KN) 189,00 2,30% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 79,04 1,18% Logitech S.A.
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Partners Group AG 898,40 1,10% Partners Group AG
Richemont 149,25 0,27% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 340,00 0,89% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 141,35 1,95% Swiss Re AG
UBS 31,67 -0,28% UBS

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