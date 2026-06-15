Montagshandel in Zürich: SMI beendet den Handel im Plus

Am Montag schloss der SMI nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 13 717,54 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,612 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,971 Prozent stärker bei 13 841,13 Punkten, nach 13 708,02 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tagestief bei 13 695,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 871,09 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Der SMI stand noch vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 13 220,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 839,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der SMI auf 12 146,02 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,55 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Holcim (+ 3,22 Prozent auf 76,96 CHF), Amrize (+ 3,03 Prozent auf 43,23 CHF), Partners Group (+ 2,38 Prozent auf 714,40 CHF), Sika (+ 2,06 Prozent auf 158,35 CHF) und Geberit (+ 1,81 Prozent auf 518,40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Kühne + Nagel International (-3,84 Prozent auf 188,05 CHF), Novartis (-1,52 Prozent auf 120,22 CHF), Swisscom (-1,29 Prozent auf 648,00 CHF), Roche (-1,18 Prozent auf 326,10 CHF) und Nestlé (-0,88 Prozent auf 79,11 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 095 734 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 284,951 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,74 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at