Logitech Aktie

Logitech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMI im Fokus 29.06.2026 17:58:55

Montagshandel in Zürich: SMI beendet den Handel im Plus

Montagshandel in Zürich: SMI beendet den Handel im Plus

Der SMI gewann zum Handelsende an Wert.

Im SMI ging es im SIX-Handel zum Handelsende um 0,36 Prozent aufwärts auf 14 223,90 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,663 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,095 Prozent stärker bei 14 186,15 Punkten, nach 14 172,71 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tagestief bei 14 123,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 223,90 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Der SMI stand noch vor einem Monat, am 29.05.2026, bei 13 542,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 570,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der SMI auf 11 980,38 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,37 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 267,65 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 1,66 Prozent auf 189,90 CHF), Nestlé (+ 1,21 Prozent auf 84,30 CHF), Swiss Re (+ 1,13 Prozent auf 129,25 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,09 Prozent auf 85,44 CHF) und Logitech (+ 1,02 Prozent auf 79,58 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Amrize (-4,43 Prozent auf 42,76 CHF), Holcim (-3,81 Prozent auf 72,22 CHF), Sika (-2,51 Prozent auf 163,40 CHF), Alcon (-1,20 Prozent auf 54,54 CHF) und Geberit (-0,96 Prozent auf 539,00 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 510 120 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 289,755 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,37 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten

Analysen zu Logitech S.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 92,58 1,40% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 59,02 -0,77% Alcon AG
Amrize 46,16 -5,37% Amrize
Geberit AG (N) 584,00 -0,68% Geberit AG (N)
Holcim AG 78,00 -3,87% Holcim AG
Logitech S.A. 86,04 0,56% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 91,06 1,52% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 703,80 -1,21% Partners Group AG
Richemont 205,60 1,78% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 367,00 0,98% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 177,00 -2,21% Sika AG
Swiss Re AG 139,85 1,12% Swiss Re AG
UBS 43,23 0,39% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 223,90 0,36%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26
27.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.06.26 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich schwach -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendierte derweil auch zu Verlusten. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen