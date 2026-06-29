Montagshandel in Zürich: SMI beendet den Handel im Plus

Der SMI gewann zum Handelsende an Wert.

Im SMI ging es im SIX-Handel zum Handelsende um 0,36 Prozent aufwärts auf 14 223,90 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,663 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,095 Prozent stärker bei 14 186,15 Punkten, nach 14 172,71 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tagestief bei 14 123,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 223,90 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Der SMI stand noch vor einem Monat, am 29.05.2026, bei 13 542,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 570,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der SMI auf 11 980,38 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,37 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 267,65 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 1,66 Prozent auf 189,90 CHF), Nestlé (+ 1,21 Prozent auf 84,30 CHF), Swiss Re (+ 1,13 Prozent auf 129,25 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,09 Prozent auf 85,44 CHF) und Logitech (+ 1,02 Prozent auf 79,58 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Amrize (-4,43 Prozent auf 42,76 CHF), Holcim (-3,81 Prozent auf 72,22 CHF), Sika (-2,51 Prozent auf 163,40 CHF), Alcon (-1,20 Prozent auf 54,54 CHF) und Geberit (-0,96 Prozent auf 539,00 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 510 120 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 289,755 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,37 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at