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SIX-Handel im Fokus 02.11.2026 17:58:45

Montagshandel in Zürich: SMI beendet die Montagssitzung im Minus

Montagshandel in Zürich: SMI beendet die Montagssitzung im Minus

Am Montag agierten die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Letztendlich ging der SMI nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 14 802,52 Punkten aus dem Handel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,709 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,621 Prozent auf 14 718,69 Punkte an der Kurstafel, nach 14 810,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14 814,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 703,70 Punkten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 660,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der SMI mit 14 346,14 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 12 234,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11,74 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 861,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Amrize (+ 4,46 Prozent auf 35,36 CHF), Sika (+ 3,15 Prozent auf 184,75 CHF), Holcim (+ 3,10 Prozent auf 71,10 CHF), Geberit (+ 2,51 Prozent auf 589,00 CHF) und Alcon (+ 2,23 Prozent auf 60,42 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Novartis (-1,69 Prozent auf 131,52 CHF), Roche (-1,54 Prozent auf 397,20 CHF), Galderma (-0,70 Prozent auf 191,50 CHF), Zurich Insurance (-0,32 Prozent auf 623,60 CHF) und Nestlé (-0,07 Prozent auf 84,64 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 504 026 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 348,709 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 11,12 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 38,50 4,00% Amrize
Galderma 207,50 -0,72% Galderma
Geberit AG (N) 641,20 2,86% Geberit AG (N)
Holcim AG 77,48 3,58% Holcim AG
Nestlé SA (Nestle) 92,40 0,87% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 143,92 -0,10% Novartis AG
Partners Group AG 712,80 2,53% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 432,00 -0,43% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 201,40 3,60% Sika AG
Swiss Re AG 167,50 1,18% Swiss Re AG
UBS 43,25 1,34% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 678,20 -0,03% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 802,52 -0,05%

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