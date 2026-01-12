Montagshandel in Zürich: SMI fällt am Montagmittag

Am ersten Tag der Woche legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,16 Prozent tiefer bei 13 400,22 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,552 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,371 Prozent auf 13 372,06 Punkte an der Kurstafel, nach 13 421,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 371,19 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 423,79 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 12.12.2025, stand der SMI noch bei 12 887,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 12 481,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, notierte der SMI bei 11 791,91 Punkten.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 1,08 Prozent auf 559,60 CHF), Alcon (+ 0,94 Prozent auf 64,30 CHF), Partners Group (+ 0,49 Prozent auf 1 027,50 CHF), Swisscom (+ 0,43 Prozent auf 589,00 CHF) und Givaudan (+ 0,35 Prozent auf 3 199,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Holcim (-2,58 Prozent auf 77,82 CHF), Logitech (-1,47 Prozent auf 76,20 CHF), Swiss Life (-0,85 Prozent auf 885,20 CHF), Swiss Re (-0,74 Prozent auf 126,60 CHF) und UBS (-0,50 Prozent auf 37,96 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 103 468 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 291,624 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,31 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,37 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

