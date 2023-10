Montagshandel in Zürich: SMI im Aufwind

Am Montag steigt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,71 Prozent auf 10 397,22 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,163 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,525 Prozent stärker bei 10 377,86 Punkten in den Montagshandel, nach 10 323,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 10 351,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 402,26 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 10 963,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, mit 11 317,74 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, wurde der SMI auf 10 772,37 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 5,30 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 11 616,37 Punkte. Bei 10 251,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Roche (+ 1,66 Prozent auf 241,70 CHF), Logitech (+ 1,06 Prozent auf 70,64 CHF), Holcim (+ 1,04 Prozent auf 56,10 CHF), Novartis (+ 0,94 Prozent auf 84,55 CHF) und Partners Group (+ 0,82 Prozent auf 955,60 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Givaudan (-0,96 Prozent auf 2 997,00 CHF), UBS (-0,19 Prozent auf 21,17 CHF), Geberit (-0,02 Prozent auf 421,40 CHF), Lonza (+ 0,00 Prozent auf 314,60 CHF) und Richemont (+ 0,24 Prozent auf 104,65 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 886 558 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 264,426 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,67 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at