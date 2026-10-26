Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMI aktuell 26.10.2026 15:58:35

Montagshandel in Zürich: SMI klettert am Montagnachmittag

Montagshandel in Zürich: SMI klettert am Montagnachmittag

Der SMI macht heute Gewinne.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,40 Prozent höher bei 14 519,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,663 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,069 Prozent fester bei 14 472,32 Punkten in den Montagshandel, nach 14 462,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14 539,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 462,03 Punkten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, betrug der SMI-Kurs 13 945,71 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, stand der SMI bei 14 327,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 12 568,18 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,60 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Sandoz (+ 2,38 Prozent auf 82,58 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,24 Prozent auf 69,30 CHF), Partners Group (+ 1,37 Prozent auf 634,60 CHF), Roche (+ 1,30 Prozent auf 396,00 CHF) und Geberit (+ 1,10 Prozent auf 570,40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Sika (-2,36 Prozent auf 175,95 CHF), Givaudan (-1,23 Prozent auf 3 944,00 CHF), Nestlé (-0,72 Prozent auf 83,10 CHF), Novartis (-0,56 Prozent auf 127,28 CHF) und Swiss Re (-0,23 Prozent auf 154,10 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 570 585 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 336,260 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,28 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Alle SMI-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

mehr Analysen
12:11 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG
23.10.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 75,20 2,31% ABB (Asea Brown Boveri)
Geberit AG (N) 614,40 0,46% Geberit AG (N)
Givaudan AG 4 252,00 -1,60% Givaudan AG
Nestlé SA (Nestle) 90,34 -0,08% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 137,44 1,81% Novartis AG
Partners Group AG 671,40 -0,91% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 427,77 -0,52% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 88,98 2,42% Sandoz
Sika AG 190,20 -2,34% Sika AG
Swiss Re AG 166,05 -0,51% Swiss Re AG

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 540,59 0,54%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. Die US-Börsen zeigen sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen