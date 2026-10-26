Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|SMI aktuell
|
26.10.2026 15:58:35
Montagshandel in Zürich: SMI klettert am Montagnachmittag
Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,40 Prozent höher bei 14 519,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,663 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,069 Prozent fester bei 14 472,32 Punkten in den Montagshandel, nach 14 462,36 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SMI bei 14 539,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 462,03 Punkten.
SMI-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, betrug der SMI-Kurs 13 945,71 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, stand der SMI bei 14 327,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 12 568,18 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,60 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Sandoz (+ 2,38 Prozent auf 82,58 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,24 Prozent auf 69,30 CHF), Partners Group (+ 1,37 Prozent auf 634,60 CHF), Roche (+ 1,30 Prozent auf 396,00 CHF) und Geberit (+ 1,10 Prozent auf 570,40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Sika (-2,36 Prozent auf 175,95 CHF), Givaudan (-1,23 Prozent auf 3 944,00 CHF), Nestlé (-0,72 Prozent auf 83,10 CHF), Novartis (-0,56 Prozent auf 127,28 CHF) und Swiss Re (-0,23 Prozent auf 154,10 CHF).
Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SMI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 570 585 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 336,260 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.
SMI-Fundamentaldaten im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,28 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
15:58
|Börse Europa: STOXX 50 im Aufwind (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: SLI liegt am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Montagshandel in Zürich: SMI klettert am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SMI am Mittag steigen (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI beginnt Montagshandel im Plus (finanzen.at)
|
23.10.26
|Verluste in Zürich: SLI zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Zürich in Rot: SMI am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|12:11
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:11
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|75,20
|2,31%
|Geberit AG (N)
|614,40
|0,46%
|Givaudan AG
|4 252,00
|-1,60%
|Nestlé SA (Nestle)
|90,34
|-0,08%
|Novartis AG
|137,44
|1,81%
|Partners Group AG
|671,40
|-0,91%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|427,77
|-0,52%
|Sandoz
|88,98
|2,42%
|Sika AG
|190,20
|-2,34%
|Swiss Re AG
|166,05
|-0,51%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14 540,59
|0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. Die US-Börsen zeigen sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.