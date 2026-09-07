Montagshandel in Zürich: SMI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Der SMI zeigt sich am Montag mit negativen Notierungen.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,49 Prozent tiefer bei 14 325,34 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,655 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,13 Prozent auf 14 233,46 Punkte an der Kurstafel, nach 14 395,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 14 206,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 350,81 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Der SMI stand vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 14 544,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 388,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der SMI einen Stand von 12 370,57 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,14 Prozent zu. Bei 14 669,51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,90 Prozent auf 79,24 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,23 Prozent auf 213,90 CHF), Amrize (+ 1,01 Prozent auf 35,83 CHF), Nestlé (+ 0,63 Prozent auf 78,80 CHF) und Richemont (+ 0,54 Prozent auf 186,45 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Swiss Re (-2,70 Prozent auf 139,00 CHF), Novartis (-2,42 Prozent auf 126,44 CHF), Partners Group (-2,30 Prozent auf 663,40 CHF), Logitech (-2,28 Prozent auf 80,44 CHF) und Lonza (-1,09 Prozent auf 561,00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 515 296 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 301,812 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at