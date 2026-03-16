Montagshandel in Zürich: SMI legt mittags den Rückwärtsgang ein

Der SMI wagt sich aktuell nicht aus der Reserve.

Am Montag tendiert der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,17 Prozent leichter bei 12 818,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,551 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,098 Prozent schwächer bei 12 826,71 Punkten in den Montagshandel, nach 12 839,27 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 857,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 750,07 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 16.02.2026, den Wert von 13 656,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 056,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, den Stand von 12 916,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 3,24 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 685,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Holcim (+ 1,71 Prozent auf 62,88 CHF), Zurich Insurance (+ 1,15 Prozent auf 544,40 CHF), Amrize (+ 1,03 Prozent auf 43,97 CHF), Givaudan (+ 0,97 Prozent auf 2 823,00 CHF) und Swisscom (+ 0,91 Prozent auf 724,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Richemont (-1,38 Prozent auf 136,20 CHF), Partners Group (-0,99 Prozent auf 803,60 CHF), Alcon (-0,69 Prozent auf 60,42 CHF), UBS (-0,65 Prozent auf 29,10 CHF) und Sika (-0,48 Prozent auf 133,45 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 245 182 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 282,095 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,08 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at