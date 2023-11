Montagshandel in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Kursplus

Das macht der SMI am Morgen.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,03 Prozent stärker bei 10 582,37 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,175 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,156 Prozent auf 10 596,15 Punkte an der Kurstafel, nach 10 579,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 10 596,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 574,38 Zählern.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 06.10.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 837,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 098,48 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, wies der SMI 10 787,77 Punkte auf.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2023 bereits um 3,61 Prozent. Bei 11 616,37 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 10 251,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell UBS (+ 0,96 Prozent auf 22,19 CHF), Richemont (+ 0,71 Prozent auf 113,25 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,55 Prozent auf 31,29 CHF), Sonova (+ 0,35 Prozent auf 226,70 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,33 Prozent auf 243,30 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Swiss Re (-0,75 Prozent auf 98,52 CHF), Sika (-0,66 Prozent auf 226,30 CHF), Givaudan (-0,52 Prozent auf 3 041,00 CHF), Geberit (-0,44 Prozent auf 470,80 CHF) und Roche (-0,32 Prozent auf 236,50 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 269 566 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 267,860 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,39 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at