Montagshandel in Zürich: SMI zum Start im Aufwind

Der SMI behält sein positives Vorzeichen auch am ersten Tag der Woche.

Um 09:13 Uhr erhöht sich der SMI im SIX-Handel um 0,07 Prozent auf 10 355,96 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,182 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,086 Prozent auf 10 357,51 Punkte an der Kurstafel, nach 10 348,60 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 10 369,42 Punkte, das Tagestief hingegen 10 348,92 Zähler.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, erreichte der SMI einen Wert von 11 014,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bei 11 207,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, den Stand von 10 418,60 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2023 bereits um 5,67 Prozent zurück. Bei 11 616,37 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Holcim (+ 1,35 Prozent auf 55,66 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,89 Prozent auf 249,70 CHF), UBS (+ 0,71 Prozent auf 21,26 CHF), Roche (+ 0,50 Prozent auf 240,20 CHF) und Swiss Re (+ 0,46 Prozent auf 96,34 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Nestlé (-0,77 Prozent auf 97,72 CHF), Givaudan (-0,31 Prozent auf 2 861,00 CHF), Novartis (-0,26 Prozent auf 84,58 CHF), Partners Group (-0,15 Prozent auf 948,80 CHF) und Sika (-0,09 Prozent auf 216,80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 139 148 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 269,567 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at