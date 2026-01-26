Montagshandel in Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell

Am Montag bewegt sich der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,11 Prozent leichter bei 18 201,45 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,388 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,204 Prozent auf 18 184,38 Punkte an der Kurstafel, nach 18 221,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 18 205,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 097,11 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 18 186,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, stand der SPI bei 17 348,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wies der SPI einen Wert von 16 370,48 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,224 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 18 642,83 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 069,15 Punkte.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Gurit (+ 9,79 Prozent auf 17,94 CHF), BACHEM (+ 6,58 Prozent auf 74,50 CHF), Carlo Gavazzi (+ 4,58 Prozent auf 160,00 CHF), Edisun Power Europe (+ 4,45 Prozent auf 61,00 CHF) und GAM (+ 3,17 Prozent auf 0,13 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Addex Therapeutics (-9,39 Prozent auf 0,05 CHF), BioVersys (-6,92 Prozent auf 24,20 CHF), Idorsia (-6,81 Prozent auf 3,56 CHF), BB Biotech (-6,06 Prozent auf 46,50 CHF) und DocMorris (-5,92 Prozent auf 5,40 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 061 677 Aktien gehandelt. Mit 307,617 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at