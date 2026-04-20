Montagshandel in Zürich: So performt der SLI am Montagnachmittag

Der SLI fällt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 1,31 Prozent auf 2 139,20 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,31 Prozent auf 2 139,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 167,65 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 143,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2 130,33 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Der SLI erreichte vor einem Monat, am 20.03.2026, den Wert von 1 963,81 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 20.01.2026, bei 2 131,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der SLI auf 1 873,20 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,548 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Swisscom (+ 1,00 Prozent auf 657,00 CHF), Julius Bär (+ 0,98 Prozent auf 63,64 CHF), Swiss Re (+ 0,61 Prozent auf 132,35 CHF), Zurich Insurance (+ 0,39 Prozent auf 562,00 CHF) und Swiss Life (+ 0,17 Prozent auf 941,60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Nestlé (-3,24 Prozent auf 76,46 CHF), Sika (-2,96 Prozent auf 152,55 CHF), Amrize (-2,89 Prozent auf 44,67 CHF), Geberit (-2,71 Prozent auf 545,20 CHF) und Lonza (-2,50 Prozent auf 529,80 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 764 729 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 276,676 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Werte

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,65 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at