Schlatter Industries Aktie

Schlatter Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 10.08.2026 09:28:28

Montagshandel in Zürich: SPI bewegt sich zum Start im Plus

Montagshandel in Zürich: SPI bewegt sich zum Start im Plus

Der SPI knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 09:09 Uhr 0,13 Prozent auf 20 537,20 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,536 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,215 Prozent auf 20 553,73 Punkte an der Kurstafel, nach 20 509,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Montag bei 20 553,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 537,20 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der SPI 20 023,15 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18 574,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 566,12 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,58 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20 606,98 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 3,60 Prozent auf 18,71 CHF), GAM (+ 3,38 Prozent auf 0,09 CHF), Logitech (+ 2,43 Prozent auf 86,72 CHF), Orell Fuessli (+ 2,14 Prozent auf 143,50 CHF) und Huber + Suhner (+ 1,82 Prozent auf 201,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil EvoNext (-6,10 Prozent auf 2,00 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4,26 Prozent auf 25,85 CHF), Schlatter Industries (-4,26 Prozent auf 18,00 CHF), Private Equity (-3,47 Prozent auf 61,20 CHF) und Addex Therapeutics (-3,38 Prozent auf 0,04 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Clariant-Aktie. 174 347 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 317,327 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Schlatter Industries AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Clariant AG (N)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,04 0,00% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 19,40 0,78% ams-OSRAM AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 28,30 -2,08% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Clariant AG (N) 10,57 -2,31% Clariant AG (N)
Curatis AG 20,40 2,00% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,20 -2,65% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,08 4,20% GAM AG
Huber + Suhner AG 213,00 0,95% Huber + Suhner AG
Logitech S.A. 92,26 0,46% Logitech S.A.
Orell Fuessli AG 149,00 0,00% Orell Fuessli AG
Private Equity Holding AG 64,40 -2,42% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 399,40 0,55% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 18,00 -4,26% Schlatter Industries AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 551,26 0,20%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas leichter -- DAX kaum verändert -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart etwas schwächer. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen geben leicht nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen