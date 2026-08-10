Montagshandel in Zürich: SPI bewegt sich zum Start im Plus

Der SPI knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 09:09 Uhr 0,13 Prozent auf 20 537,20 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,536 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,215 Prozent auf 20 553,73 Punkte an der Kurstafel, nach 20 509,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Montag bei 20 553,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 537,20 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der SPI 20 023,15 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18 574,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 566,12 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,58 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20 606,98 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 3,60 Prozent auf 18,71 CHF), GAM (+ 3,38 Prozent auf 0,09 CHF), Logitech (+ 2,43 Prozent auf 86,72 CHF), Orell Fuessli (+ 2,14 Prozent auf 143,50 CHF) und Huber + Suhner (+ 1,82 Prozent auf 201,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil EvoNext (-6,10 Prozent auf 2,00 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4,26 Prozent auf 25,85 CHF), Schlatter Industries (-4,26 Prozent auf 18,00 CHF), Private Equity (-3,47 Prozent auf 61,20 CHF) und Addex Therapeutics (-3,38 Prozent auf 0,04 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Clariant-Aktie. 174 347 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 317,327 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.at