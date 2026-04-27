Montagshandel in Zürich: SPI fällt mittags zurück

Der SPI wagt sich derzeit nicht aus der Reserve.

Am Montag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,03 Prozent tiefer bei 18 592,57 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,356 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,022 Prozent tiefer bei 18 593,44 Punkten, nach 18 597,51 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 18 612,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 518,86 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Der SPI erreichte vor einem Monat, am 27.03.2026, den Wert von 17 552,21 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 27.01.2026, den Stand von 18 295,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, notierte der SPI bei 16 210,86 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,92 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern registriert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 8,10 Prozent auf 0,11 CHF), Cicor Technologies (+ 6,30 Prozent auf 145,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 6,09 Prozent auf 6,10 CHF), Dätwyler (+ 4,16 Prozent auf 160,20 CHF) und Sulzer (+ 3,39 Prozent auf 149,40 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil APG SGA (-5,50 Prozent auf 180,50 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5,36 Prozent auf 47,70 CHF), GAM (-5,06 Prozent auf 0,08 CHF), Calida (-4,44 Prozent auf 15,92 CHF) und HIAG Immobilien (-4,13 Prozent auf 139,20 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 799 716 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 286,785 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at