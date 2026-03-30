Montagshandel in Zürich: SPI fester

Am Montagnachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,47 Prozent fester bei 17 635,28 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,263 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,234 Prozent tiefer bei 17 511,22 Punkten in den Handel, nach 17 552,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 511,22 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 667,55 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der SPI auf 19 255,70 Punkte taxiert. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, bei 18 219,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wies der SPI einen Stand von 17 096,82 Punkten auf.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,33 Prozent zurück. 19 309,93 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 16 847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Addex Therapeutics (+ 10,00 Prozent auf 0,04 CHF), Idorsia (+ 7,67 Prozent auf 3,30 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,80 Prozent auf 0,12 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 4,02 Prozent auf 90,50 CHF) und SHL Telemedicine (+ 3,81 Prozent auf 1,09 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil ASMALLWORLD (-8,66 Prozent auf 0,58 CHF), Adval Tech (-6,86 Prozent auf 32,60 CHF), Kardex (-6,25 Prozent auf 232,50 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-5,83 Prozent auf 13,90 CHF) und MindMaze Therapeutics (-5,14 Prozent auf 0,34 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Idorsia-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 359 683 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 279,574 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at