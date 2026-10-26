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WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126

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SIX-Handel im Blick 26.10.2026 12:27:01

Montagshandel in Zürich: SPI mit Gewinnen

Montagshandel in Zürich: SPI mit Gewinnen

So bewegt sich der SPI am Mittag.

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,37 Prozent stärker bei 20 464,21 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,568 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,111 Prozent auf 20 410,51 Punkte an der Kurstafel, nach 20 387,91 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tagestief bei 20 398,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 476,78 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 19 771,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SPI mit 20 069,67 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 17 348,92 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,18 Prozent. Bei 20 636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 6,40 Prozent auf 21,60 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,86 Prozent auf 9,06 CHF), Sensirion (+ 4,42 Prozent auf 85,10 CHF), Idorsia (+ 3,53 Prozent auf 4,34 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,47 Prozent auf 5,36 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-8,87 Prozent auf 4,52 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), Xlife Sciences (-5,52 Prozent auf 8,22 CHF), Addex Therapeutics (-5,31 Prozent auf 0,02 CHF) und Rieter (-3,49 Prozent auf 2,35 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 818 685 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 341,851 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,02 0,00% Addex Therapeutics Ltd.
Barry Callebaut AG (N) 1 254,00 0,97% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,16 1,42% Bellevue AG
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 5,80 3,57% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
EvoNext Holdings AG 2,50 0,00% EvoNext Holdings AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,05 4,77% Highlight Event and Entertainment AG
Idorsia AG 4,70 0,17% Idorsia AG
Kuros (Kuros Biosciences) 23,26 6,02% Kuros (Kuros Biosciences)
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 9,72 4,29% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Rieter AG (N) 2,55 -2,49% Rieter AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 436,00 -0,18% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sensirion Holding AG 92,00 4,43% Sensirion Holding AG
SHL Telemedicine 1,01 -5,61% SHL Telemedicine
UBS 41,60 1,59% UBS
Xlife Sciences AG 8,22 -5,52% Xlife Sciences AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 462,27 0,36%

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