Montagshandel in Zürich: SPI präsentiert sich leichter

Am Nachmittag halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Montag sinkt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,18 Prozent auf 19 063,22 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,527 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,228 Prozent auf 19 054,31 Punkte an der Kurstafel, nach 19 097,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 021,11 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 092,06 Zählern.

SPI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, wies der SPI einen Wert von 18 221,56 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der SPI auf 17 342,35 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, den Wert von 17 155,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,50 Prozent. Bei 19 127,18 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. 17 950,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 26,87 Prozent auf 0,13 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 11,20 Prozent auf 6,95 CHF), Adval Tech (+ 6,67 Prozent auf 38,40 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 5,75 Prozent auf 16,92 CHF) und ASMALLWORLD (+ 5,26 Prozent auf 0,70 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Perrot Duval SA (-17,36 Prozent auf 43,80 CHF), BACHEM (-11,61 Prozent auf 57,50 CHF), MindMaze Therapeutics (-8,44 Prozent auf 0,87 CHF), Ypsomed (-8,01 Prozent auf 275,50 CHF) und BELIMO (-7,15 Prozent auf 850,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 898 396 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 327,736 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die Evolva-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 79,95 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at