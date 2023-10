Montagshandel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start leichter

Das macht das Börsenbarometer in Zürich.

Der SPI fällt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,27 Prozent auf 14 124,68 Punkte zurück. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,882 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,258 Prozent auf 14 126,20 Punkte an der Kurstafel, nach 14 162,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Montag bei 14 124,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 135,02 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, den Stand von 14 429,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, betrug der SPI-Kurs 14 377,80 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, wies der SPI einen Wert von 13 190,98 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 0,572 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 616,90 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,08 Prozent auf 5,10 CHF), ONE swiss bank (+ 3,70 Prozent auf 2,80 CHF), Montana Aerospace (+ 1,93 Prozent auf 10,58 CHF), V-Zug (+ 1,52 Prozent auf 60,00 CHF) und Mikron (+ 1,48 Prozent auf 13,70 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Spexis (-33,79 Prozent auf 0,19 CHF), Talenthouse (-6,25 Prozent auf 0,01 CHF), Evolva (-4,17 Prozent auf 2,76 CHF), Orascom Development (-3,51 Prozent auf 5,50 CHF) und ObsEva (-3,23 Prozent auf 0,06 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 245 374 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 270,289 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die Achiko-Aktie hat mit 0,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index weist die Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at