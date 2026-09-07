Montagshandel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start leichter

Um 09:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,99 Prozent leichter bei 20 006,37 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,482 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 1,06 Prozent auf 19 991,65 Punkte an der Kurstafel, nach 20 206,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 20 006,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 991,65 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 20 509,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 18 926,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der SPI mit 17 113,20 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,67 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. 16 847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Arbonia (+ 11,38 Prozent auf 4,90 CHF), Addex Therapeutics (+ 7,91 Prozent auf 0,03 CHF), Huber + Suhner (+ 2,42 Prozent auf 169,40 CHF), Comet (+ 2,16 Prozent auf 350,60 CHF) und INFICON (+ 1,78 Prozent auf 171,80 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Perrot Duval SA (-14,29 Prozent auf 90,00 CHF), ASMALLWORLD (-8,20 Prozent auf 0,56 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,08 Prozent auf 5,25 CHF), Adval Tech (-6,82 Prozent auf 41,00 CHF) und Curatis (-6,70 Prozent auf 19,50 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 382 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 307,899 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at