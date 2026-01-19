Montagshandel in Zürich: SPI schlussendlich in der Verlustzone

Der SPI verlor am ersten Tag der Woche an Boden.

Der SPI notierte im SIX-Handel zum Handelsende um 1,05 Prozent leichter bei 18 333,86 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,406 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,907 Prozent auf 18 359,92 Punkte an der Kurstafel, nach 18 527,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 435,72 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 289,39 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 19.12.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 088,46 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 361,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, den Stand von 15 983,37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 0,502 Prozent zu. Bei 18 642,83 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 18 075,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 23,53 Prozent auf 1,89 CHF), PolyPeptide (+ 10,07 Prozent auf 31,15 CHF), Ascom (+ 9,76 Prozent auf 4,50 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,44 Prozent auf 0,15 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (+ 4,17 Prozent auf 75,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil MindMaze Therapeutics (-7,30 Prozent auf 1,27 CHF), Kardex (-6,57 Prozent auf 277,50 CHF), GAM (-6,51 Prozent auf 0,14 CHF), Komax (-5,89 Prozent auf 57,50 CHF) und Evolva (-5,85 Prozent auf 0,77 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 124 465 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 305,399 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Kudelski-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at