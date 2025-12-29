Montagshandel in Zürich: SPI schwächelt schlussendlich

Der SPI schloss nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 18 185,05 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,343 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,021 Prozent fester bei 18 189,86 Punkten in den Montagshandel, nach 18 186,12 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 18 144,76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 218,91 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wies der SPI einen Stand von 17 652,88 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 29.09.2025, einen Stand von 16 631,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, notierte der SPI bei 15 463,80 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,18 Prozent zu. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 236,55 Punkten. 14 361,69 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Curatis (+ 4,76 Prozent auf 12,10 CHF), Orior (+ 4,27 Prozent auf 13,66 CHF), DocMorris (+ 3,73 Prozent auf 5,84 CHF), Varia US Properties (+ 3,70 Prozent auf 19,60 CHF) und Montana Aerospace (+ 3,50 Prozent auf 28,10 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Highlight Event and Entertainment (-9,04 Prozent auf 7,55 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,96 Prozent auf 2,08 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5,23 Prozent auf 1,45 CHF), Carlo Gavazzi (-3,85 Prozent auf 162,50 CHF) und Accelleron Industries (-2,30 Prozent auf 61,55 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 880 137 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 289,040 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

2025 präsentiert die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,19 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at