Montagshandel in Zürich: SPI schwächelt zum Start des Montagshandels

So bewegt sich der SPI heute.

Um 09:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,30 Prozent tiefer bei 19 041,30 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,527 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,228 Prozent schwächer bei 19 054,31 Punkten in den Montagshandel, nach 19 097,79 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 054,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 19 041,30 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Der SPI lag noch vor einem Monat, am 23.01.2026, bei 18 221,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der SPI bei 17 342,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bei 17 155,74 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 4,38 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 127,18 Punkten. Bei 17 950,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit ASMALLWORLD (+ 4,51 Prozent auf 0,70 CHF), Curatis (+ 2,30 Prozent auf 17,80 CHF), lastminutecom (+ 1,79 Prozent auf 14,25 CHF), DOTTIKON ES (+ 1,58 Prozent auf 353,50 CHF) und Xlife Sciences (+ 1,42 Prozent auf 21,50 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Perrot Duval SA (-17,36 Prozent auf 43,80 CHF), BELIMO (-9,77 Prozent auf 826,50 CHF), Sulzer (-3,68 Prozent auf 172,80 CHF), MindMaze Therapeutics (-2,95 Prozent auf 0,92 CHF) und ams-OSRAM (-2,81 Prozent auf 8,29 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 194 179 Aktien gehandelt. Mit 327,736 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Kudelski-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 79,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at