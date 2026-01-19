Montagshandel in Zürich: SPI verbucht am Mittag Verluste

Am Montag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 1,23 Prozent schwächer bei 18 299,47 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,406 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,907 Prozent auf 18 359,92 Punkte an der Kurstafel, nach 18 527,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 18 435,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 299,47 Punkten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 19.12.2025, lag der SPI-Kurs bei 18 088,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der SPI-Kurs 17 361,83 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, lag der SPI bei 15 983,37 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,314 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 18 642,83 Punkte. Bei 18 075,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 22,88 Prozent auf 1,88 CHF), Ascom (+ 12,07 Prozent auf 4,60 CHF), PolyPeptide (+ 5,30 Prozent auf 29,80 CHF), Medartis (+ 3,03 Prozent auf 91,80 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 2,39 Prozent auf 0,15 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil GAM (-12,33 Prozent auf 0,13 CHF), MindMaze Therapeutics (-8,47 Prozent auf 1,25 CHF), Evolva (-6,83 Prozent auf 0,76 CHF), LEM (-5,99 Prozent auf 274,50 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-5,47 Prozent auf 23,35 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 200 364 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 305,399 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Die Evolva-Aktie weist mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

