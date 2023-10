Montagshandel in Zürich: SPI verliert letztendlich

Am Montag fiel der SPI via SIX zum Handelsschluss um 0,89 Prozent auf 14 240,53 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,904 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,085 Prozent höher bei 14 380,76 Punkten in den Montagshandel, nach 14 368,61 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 14 400,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 189,93 Punkten lag.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, einen Stand von 14 596,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bei 14 861,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, einen Wert von 13 166,38 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,40 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. 13 616,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Talenthouse (+ 33,33 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (+ 23,17 Prozent auf 0,07 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 11,97 Prozent auf 15,90 CHF), Schlatter Industries (+ 9,09 Prozent auf 24,00 CHF) und Ina Invest (+ 5,88 Prozent auf 18,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Arundel (-23,73 Prozent auf 0,18 CHF), Spexis (-13,79 Prozent auf 0,25 CHF), Kinarus (-12,50 Prozent auf 0,00 CHF), Meyer Burger (-9,87 Prozent auf 0,33 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-8,61 Prozent auf 4,99 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 26 729 231 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 277,393 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at