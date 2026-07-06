Montagshandel in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich schwächer

Der SPI zeigte sich am Abend mit negativem Vorzeichen.

Der SPI bewegte sich im SIX-Handel schlussendlich um 0,79 Prozent tiefer bei 20 166,93 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,529 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,050 Prozent höher bei 20 336,89 Punkten, nach 20 326,79 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 370,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 20 082,86 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der SPI einen Wert von 18 926,39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Stand von 18 123,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wurde der SPI auf 16 605,15 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,55 Prozent zu. Bei 20 370,23 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell OC Oerlikon (+ 7,45 Prozent auf 4,55 CHF), GAM (+ 7,03 Prozent auf 0,07 CHF), Bellevue (+ 4,62 Prozent auf 7,24 CHF), Schweiter Technologies (+ 4,41 Prozent auf 307,50 CHF) und Medacta (+ 3,81 Prozent auf 141,60 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Highlight Event and Entertainment (-10,74 Prozent auf 5,40 CHF), Huber + Suhner (-4,57 Prozent auf 209,00 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-3,97 Prozent auf 67,70 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,11 Prozent auf 0,20 CHF) und Gurit (-2,87 Prozent auf 37,20 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 485 168 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 299,362 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at