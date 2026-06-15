Montagshandel in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels freundlich

Am Montag wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Schlussendlich notierte der SPI im SIX-Handel 0,24 Prozent fester bei 19 373,11 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,419 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 1,00 Prozent höher bei 19 520,33 Punkten in den Handel, nach 19 326,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 347,01 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 554,73 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der SPI einen Wert von 18 681,02 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 17 893,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wies der SPI einen Stand von 16 769,11 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,20 Prozent zu. 19 554,73 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 16 847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Addex Therapeutics (+ 11,71 Prozent auf 0,05 CHF), ams-OSRAM (+ 7,08 Prozent auf 19,65 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,90 Prozent auf 0,62 CHF), LEM (+ 5,56 Prozent auf 446,50 CHF) und Kardex (+ 5,10 Prozent auf 226,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Highlight Event and Entertainment (-14,63 Prozent auf 5,25 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-14,49 Prozent auf 154,60 CHF), MindMaze Therapeutics (-10,38 Prozent auf 0,25 CHF), Perrot Duval SA (-6,56 Prozent auf 45,60 CHF) und Kühne + Nagel International (-3,84 Prozent auf 188,05 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 7 095 734 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 288,405 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at