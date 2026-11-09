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SPI im Blick 09.11.2026 09:28:52

Montagshandel in Zürich: SPI zum Start des Montagshandels in der Verlustzone

Montagshandel in Zürich: SPI zum Start des Montagshandels in der Verlustzone

Der SPI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Montag in die Verlustzone.

Um 09:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,09 Prozent leichter bei 20 813,06 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,646 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,114 Prozent auf 20 807,95 Punkte an der Kurstafel, nach 20 831,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 20 817,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 807,95 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 09.10.2026, den Wert von 19 542,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 20 509,58 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16 974,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 14,09 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 21 271,96 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 3,60 Prozent auf 1,15 CHF), Kudelski (+ 2,94 Prozent auf 1,40 CHF), Burckhardt Compression (+ 2,81) Prozent auf 512,00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 2,53 Prozent auf 0,14 CHF) und Rieter (+ 2,47 Prozent auf 2,28 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Adval Tech (-4,91 Prozent auf 42,60 CHF), INFICON (-3,05 Prozent auf 146,00 CHF), Addex Therapeutics (-2,88 Prozent auf 0,02 CHF), Richemont (-2,00 Prozent auf 166,25 CHF) und Swatch (N) (-1,99 Prozent auf 34,40 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 204 405 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 348,230 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 8,20 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,02 -2,91% Addex Therapeutics Ltd.
Adval Tech AG 46,60 0,00% Adval Tech AG
ASMALLWORLD AG 1,26 -9,35% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 357,00 -0,29% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,46 1,36% Bellevue AG
Burckhardt Compression AG 535,00 -0,37% Burckhardt Compression AG
EvoNext Holdings AG 2,56 0,00% EvoNext Holdings AG
INFICON HOLDING AG 161,00 -2,19% INFICON HOLDING AG
Kudelski S.A. (I) 1,49 0,00% Kudelski S.A. (I)
MindMaze Therapeutics 0,15 0,69% MindMaze Therapeutics
Richemont 181,75 -1,54% Richemont
Rieter AG (N) 2,47 2,71% Rieter AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 444,20 1,83% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Swatch (N) 37,85 -0,92% Swatch (N)
UBS 43,13 0,51% UBS

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