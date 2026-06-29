Montagshandel in Zürich: SPI zum Start mit Kursplus

Anleger in Zürich schicken den SPI am Montagmorgen erneut ins Plus.

Der SPI klettert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent auf 19 959,18 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,478 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,101 Prozent höher bei 19 974,45 Punkten, nach 19 954,36 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 974,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 19 959,18 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 29.05.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19 157,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 17 552,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der SPI auf 16 607,38 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,41 Prozent zu. Bei 20 111,52 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Feintool International (+ 1,84 Prozent auf 9,98 CHF), DocMorris (+ 1,81 Prozent auf 8,45 CHF), Temenos (+ 1,62 Prozent auf 65,85 CHF), PolyPeptide (+ 1,61 Prozent auf 47,25 CHF) und ALSO (+ 1,58 Prozent auf 193,20 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Addex Therapeutics (-8,22 Prozent auf 0,04 CHF), Schlatter Industries (-5,24 Prozent auf 18,10 CHF), Adval Tech (-5,13 Prozent auf 44,40 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4,44 Prozent auf 7,32 CHF) und Curatis (-2,99 Prozent auf 22,70 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI ist die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 135 727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 294,929 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at