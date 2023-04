Montana Aerospace-Aktie stabil: Verlust 2022 deutlich reduziert

Die an der Schweizer Börse SIX notierte Montana Aerospace des österreichischen Investors Michael Tojner hat ihren Nettoumsatz im Jahr 2022 um zwei Drittel auf 1,306 Mrd. Euro gesteigert und den Verlust von 49,4 Mio. auf 36,8 Mio. Euro reduziert. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das Betriebsergebnis wurde von -25,8 Mio. auf 17,7 Mio. Euro in die Gewinnzone gedreht.

Das um einmalige Effekte bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wurde von 56,1 Mio. auf 134,2 Mio. Euro verbessert. Die bedeutendsten und positivsten Effekte für Montana Aerospace hätten sich aus dem Verkauf der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Maschinenbau-Sparte (Alpine Metal Tech/AMT) sowie aus den beiden jüngsten Akquisitionen (ASCO und S?o Marco) ergeben, heißt es in der Mitteilung.

Für 2023 wird ein Nettoumsatz von über 1,5 Mrd. Euro erwartet, wobei das Segment Aerostructures der stärkste Wachstumstreiber bleiben soll, mit einem prognostizierten Nettoumsatz von 750 bis 800 Mio. Euro, gefolgt vom Segment Energy mit einem Nettoumsatz von mehr als 550 Mio. und E-Mobility mit einem Nettoumsatz von mehr als 200 Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA der Gruppe wird für 2023 auf 130 bis 150 Mio. Euro geschätzt (ohne die bereits veräußerte und nicht zum Kerngeschäft gehörende Maschinenbau-Sparte Alpine Metal Tech/AMT).

Montana Aerospace prüft Börsengang von Energiesparte

Die Montana Aerospace AG von Investor Michael Tojner überlegt ihre Tochterfirma Asta Energy Transmission an die Börse zu bringen. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht 2022 von Montana Aerospace hervor. Da die Asta, die Kupfer-Komponenten herstellt, ihren Unternehmenssitz in Österreich hat, wäre Wien ein möglicher Börsenplatz, heißt es im Geschäftsbericht.

"Mit der Evaluierung von Alternativen zur bisherigen 100-Prozent-Eigentümerschaft von Montana Aerospace soll zum einen der Grad der Unabhängigkeit des stetig wachsenden Geschäftsbereichs Energy erhöht, und zum anderen das Kerngeschäft der Montana Aerospace AG weiter gestrafft werden", geht es aus der Presseaussendung zum Jahresbericht hervor.

Sollte es zu einer Börsennotierung kommen, werde mit IPO-Erlösen von 100 bis 150 Mio. Euro gerechnet. Montana Aerospace ist in dem Kontext laut "Börsianer Blog" schon bei mehreren potenziellen Investoren vorstellig geworden.

Die Montana Aerospace-Aktie verharrt an der SIX zeitweise bei 15,00 Franken.

ivn/cgh

APA