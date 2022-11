Montana Aerospace baute Verlust aus und steigerte Umsatz

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0154 vom 10.11.2022 muss es im zweiten Satz des zweiten Absatzes richtig heißen: "(...) Prognose für den Jahresumsatz wird mit 1,16 Milliarden Euro aufrechterhalten" (nicht: 11,6 Mrd. Euro) ---------------------------------------------------------------------

Die an der Schweizer Börse SIX notierte Montana Aerospace des österreichischen Investors Michael Tojner hat im ersten Dreivierteljahr einen Verlust von 54,6 Millionen Euro geschrieben, nach 25,1 Mio. in der Vorjahresperiode. Die Nettoerlöse steigerte der Konzern dagegen von 568,3 auf 922,6 Mio. Euro. Der um einmalige Effekte bereinigte Gewinn vor Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 46,8 Mio. Euro.

Das operative Ergebnis (EBIT) ging im Jahresvergleich um rund zehn Prozent zurück auf etwa minus 29 Mio. Euro in den ersten neun Monaten von 2022. Die Prognose für den Jahresumsatz wird mit 1,16 Milliarden Euro aufrechterhalten. Die Integration der übernommenen Unternehmen ASCO und S?o Marco soll mit rund 150 Mio. Euro dazu beitragen.

spo/tsk

ISIN CH0107020692 WEB http://www.montanatechcomponents.com/