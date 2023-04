Montana Aerospace prüft Börsengang von Energiesparte

Die Montana Aerospace AG von Investor Michael Tojner überlegt ihre Tochterfirma Asta Energy Transmission an die Börse zu bringen. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht 2022 von Montana Aerospace hervor. Da die Asta, die Kupfer-Komponenten herstellt, ihren Unternehmenssitz in Österreich hat, wäre Wien ein möglicher Börsenplatz, heißt es im Geschäftsbericht.

"Mit der Evaluierung von Alternativen zur bisherigen 100-Prozent-Eigentümerschaft von Montana Aerospace soll zum einen der Grad der Unabhängigkeit des stetig wachsenden Geschäftsbereichs Energy erhöht, und zum anderen das Kerngeschäft der Montana Aerospace AG weiter gestrafft werden", geht es aus der Presseaussendung zum Jahresbericht hervor.

Sollte es zu einer Börsennotierung kommen, werde mit IPO-Erlösen von 100 bis 150 Mio. Euro gerechnet. Montana Aerospace ist in dem Kontext laut "Börsianer Blog" schon bei mehreren potenziellen Investoren vorstellig geworden.

spo/kre

ISIN CH0107020692 WEB http://www.montanatechcomponents.com/