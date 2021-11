Montana Aerospace verstärkt sich mit Zukauf in Brasilien - Aktie sinkt

Das Unternehmen mit rund 300 Mitarbeitern stellt Wickel- und Gießwalzdraht her und produziert Isolierlacke, Harze und Schmiermittel. Der Umsatz liegt bei rund 70 Mio. Euro. Mit dem Zukauf werde der Sektor E-Mobility & Energy weiter ausgebaut, teilte Montana Aerospace am Dienstag mit. Das Produktangebot werde in den Segmenten Leiter und hochwertige Runddrähte ergänzt.

Die Aktie von Montana Aerospace verlor in der Schweiz schlussendlich 5,78 Prozent auf 30,15 Franken.

APA