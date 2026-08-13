Montauk Holdings Aktie
WKN DE: A12F0X / ISIN: ZAE000197455
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13.08.2026 13:00:40
Montauk Brewing Company Announces New Collaboration with Morning Brew Inc.
The Morning Brew, a Blonde Ale featuring Roasted Coffee Beans, is on tap now MONTAUK, N.Y., Aug. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Montauk Brewing Company, the coastal lifestyle brand by Tilray Brands, Inc. (NASDAQ: TLRY and TSX: TLRY), known for bringing the spirit of Montauk to craft beer, todayWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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