Montauk Renewables: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Montauk Renewables hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46,4 Millionen USD – ein Plus von 8,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Montauk Renewables 42,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at