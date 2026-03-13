|
Montauk Renewables: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Montauk Renewables hat am 11.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 USD gegenüber -0,060 USD im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 43,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Montauk Renewables 27,7 Millionen USD umgesetzt.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,010 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Montauk Renewables ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,36 Prozent auf 176,38 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 175,74 Millionen USD erwirtschaftet worden.
