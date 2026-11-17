Montauk Renewables hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Montauk Renewables 0,040 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 50,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 45,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at