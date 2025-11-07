Montauk Renewables legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Montauk Renewables hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 31,34 Prozent auf 45,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at