Montauk Renewables veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Montauk Renewables hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Montauk Renewables im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 45,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at