Monte Carlo Fashions: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Monte Carlo Fashions lud am 18.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,42 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -4,990 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 2,80 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,06 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 54,05 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 39,15 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 12,76 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11,00 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at