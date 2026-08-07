Monte Carlo Fashions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Monte Carlo Fashions hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 11,30 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Monte Carlo Fashions -7,820 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,49 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Monte Carlo Fashions einen Umsatz von 1,39 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at