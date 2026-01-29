|
Monte Carlo Fashions: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Monte Carlo Fashions gab am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 51,61 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 46,66 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 6,08 Milliarden INR gegenüber 5,49 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
