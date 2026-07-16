Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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16.07.2026 18:52:11
Monte dei Paschi claims €30.6bn bid from Intesa ‘undervalues’ bank
MPS’s board says offer carries regulatory and execution risk, leaving door open to potential tie-up with Banco BPMWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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