Monte dei Paschi explores Banco BPM takeover after ‘merger of equals’ talks collapse

DEI Holdings Aktie

DEI Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q415 / ISIN: US23319E1073

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02.08.2026 19:32:45

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