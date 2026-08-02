DEI Holdings Aktie
WKN DE: A0Q415 / ISIN: US23319E1073
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02.08.2026 19:32:45
Monte dei Paschi explores Banco BPM takeover after ‘merger of equals’ talks collapse
MPS chief executive weighs approach to Banco BPM’s largest shareholder, Crédit AgricoleWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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