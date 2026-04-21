Surge Holdings Aktie

Surge Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052

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21.04.2026 19:33:49

Monte Rosa CEO Sells $141K in Stock Amid 300% Surge and Recent Capital Raise

Markus Warmuth, the president and CEO of Monte Rosa Therapeutics (NASDAQ:GLUE), reported the sale of 8,000 shares of common stock in an open-market transaction on April 14, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($17.64); post-transaction value based on April 14, 2026 market close ($17.50).* 1-year price change calculated using April 14th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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