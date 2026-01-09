Monte Rosa Therapeutics Aktie

WKN DE: A3CS44 / ISIN: US61225M1027

09.01.2026 07:11:09

Monte Rosa Therapeutics Prices Underwritten Public Offering Of $300 Mln Of Shares

(RTTNews) - Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE), a developer of novel molecular glue degrader-based medicines, said that it has priced its underwritten public offering of 11.125 million shares at $24 per share and, in lieu of common stock to certain investors, pre-funded warrants to purchase 1.375 million shares at $23.999 per pre-funded warrant.

Monte Rosa also granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1.875 million shares at $24 per share.

The company anticipates gross proceeds of around $300 million from the offering, excluding any exercise of the underwriters' option to purchase additional shares.  

All of the shares and pre-funded warrants are to be sold by Monte Rosa.

The offering is expected to close on or about January 12.

Aktien in diesem Artikel

Monte Rosa Therapeutics Inc Registered Shs 24,25

