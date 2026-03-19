Monte Rosa Therapeutics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Monte Rosa Therapeutics hat am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 95,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 60,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,460 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,980 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 123,67 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 63,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 75,62 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at