Montego Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Montego Resources hat am 24.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 CAD. Im Vorjahr hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at